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Haberler Gündem 3. Sayfa Otel işgal eden suç örgütüne operasyon
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Antalya'da otel işgal eden suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahte belgeler düzenleyerek bir oteli işgal eden organize suç örgütü çökertildi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Otel işgal eden suç örgütüne operasyon
Otel işgal eden suç örgütüne operasyon
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DHA

Antalya'da, sahte belgelerle otel işgal eden suç örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan 15 milyon dolar değerindeki oteli sahte belgeler düzenlemek suretiyle "dolandırıcılık", "hakkı olmayan yere tecavüz" ve "tehdit" suçlarını işleyerek işgal ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda ruhsatsız av tüfeği, 19 tabanca mermisi, 7 cep telefonu ile sahte dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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