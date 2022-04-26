Oto yıkamada cinayet 0:00 / 0:00

AA

Onikişubat ilçesi, Yamaçtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki oto yıkamada çalışan B.B. ile T.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K, yanında taşıdığı bıçakla B.B'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.B, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından T.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.