Otoban cinayetinde intikam şüphesi!

Korkunç olay TEM O-3 bağlantı yolunda 27 Kasım 2023 günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şüpheliler, Ömer Faruk Özçelik'e konum atarak buluşmak istedi.

Elde edilen bilgilere göre, Esenler'de otoban üzerinde bulunan yeşillik alandaki konuma giden Ömer Faruk Özçelik'i bir süre sonra şüpheliler telefonla aradı.

İNTİKAM CİNAYETİ Mİ?

Gözaltına alınan şüphelilerden S. Yılmaz'ın iki ay önce Eyüpsultan’da öldürülen otel işletmecisi Hamza Yılmaz'ın kardeşi olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce gerçekleşen silahlı saldırıda Hamza Yılmaz hayatını kaybetmişti. Arkadaşı Ferhat Tunç ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilememişti. Ömer Faruk Özçelik’in öldürülmesinin ise Hamza Yılmaz cinayeti ile bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde polis soruşturmayı derinleştirdi. Polis, S. Yılmaz'ın abisinin ölümüyle ilgili olarak Özçelik ve arkadaşından şüphelendiği için cinayeti de bu nedenle intikam amaçlı işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.