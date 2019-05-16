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Otogar için soru önergesi

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Son yıllarda çeşitli sıkıntılarla zaman zaman tartışma konusu olan ve son olarak geçen hafta Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’ın 'Bayrampaşa Otogarı taşınacak mı?' başlığıyla yeniden gündeme getirdiği 15 Temmuz Şehitler Otogarı, İBB Meclisi’ne taşındı. CHP grubu, sözleşmesi dolan otogarın akıbetiyle ilgili soru önergesi verdi

15 Temmuz Şehitler Otogarı

Çok uzun yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’yla ilgili geçen hafta önemli gelişme yaşanmıştı… 4 Mayıs itibariyle Otogar’ın 25 yıllık işletme süresi dolmuş, yani otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bitmişti. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan da ‘Peki şimdi ne olacak? Daha önce açıklandığı üzere otogar taşınacak mı?’ sorularına yanıt aramıştı.

Malum, 15 Temmuz Şehitler Otogarı, yıllardır fiziki şartların yetersizliği, alt katlardaki güvenlik zafiyeti, sürekli tartışmalara konu olan otopark ücreti gibi şikayetlerle gündemden hiç düşmüyor. Özellikle de otopark problemi hayli önemli... Otogarın otoparkı UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) kararıyla aslında 25 dakikaya kadar ücretsiz olmalı. Gelin görün ki otogarı işleten firma bu karara hiç ama hiç uymadı. Vatandaştan yıllar yılı 25 dakika için para alındı, alınmaya da devam ediyor.

Tabii bu durum isyanlara, haberlere de konu oldu. Hatta Otogar’ı işleten firma ile İBB karşı karşıya geldi, İBB otogar için tahliye kararı çıkarıldı. Tüm bu tartışmalar sürerken otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bittiğinde otogarın taşınacağı açıklanmıştı. Ve o sözleşme bitti. Peki bu durumda ne olacak? Otogar taşınacak mı? Yoksa sözleşme yenilenecek mi? Otogar’daki sorunlara nasıl çözüm bulunacak?

GÜNDE 2 BİN OTOBÜS ÇIKIŞ YAPIYOR

Otogar’ı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri sözleşmenin uzatılmasını isterken Otogar Esnafları Derneği Başkanı Şahap Önal ise Otogarın taşınmasının  mümkün olmadığını açıklamıştı. İşletmeye yeni bir şirketle devam edilmesi gerektiğini söyleyen Önal, otogar için yeni bir proje çizildiğini anlatmıştı: 

"Otogar yeni bir proje çizildi, revize projesi. Sözleşmenin 10-15 yıl uzatılması şartıyla 3’lü bir yönetimle, yeni bir şirketle devam edilmesini istiyoruz. Proje İBB’ye taslak halinde sunuldu. Otogarın yeni bir yönetimle yönetilmesini istiyoruz. İlk etapta İBB’nin işletmeyi ele alması gerekiyor. Özellikle otoparkla ilgili problem büyük. UKOME kararları var, davalar var. Otogarın taşınması şu anda söz konusu değil, çünkü yer yok. Ek binalar yapıldığı zaman ihtiyacı karşılayabilir. Bir an önce işletmeye el konulmalı. İSPARK işletebilir. Şu anda sahipsiz. Günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor. Benzin istasyonu, otoparkı var, otelleri var, her yerden para kazanılıyor. 1 milyon cirosu var. Ama hizmet yok. Can güvenliği yok. İBB işletmeli. El koymalı.”

CHP'DEN SORU ÖNERGİSİ

15 Temmuz Şehitler Otogarı’ndaki belirsizlik, İBB Meclisi’ne de yansıdı. CHP Grubu Otogar’ın akıbetiyle ilgili soru önergesi verdi.

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