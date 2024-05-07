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        Haberler Ekonomi Otomobil Otokoç'tan 2.3 milyar TL'lik tahvil ihracı - Otomobil Haberleri

        Otokoç Otomotiv'den 2.3 milyar TL'lik tahvil ihracı

        Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara yönelik 2024 yılı içindeki ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Tahvil ihraç tutarı 2.3 milyar TL, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 07:52 Güncelleme: 07.05.2024 - 07:52
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        Otokoç'tan 2.3 milyar TL'lik tahvil ihracı
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        Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv, 2024 yılı içinde nitelikli yatırımcılara yönelik ilk tahvil ihracını gerçekleştirdiğini duyurdu.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Otokoç Otomotiv Finans ve Mali İşler Lideri Dr. M. Önder Kutman, "2024 yılındaki ilk tahvil ihracımızı nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 2.3 milyar TL tutarında, 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli olarak gerçekleştirdik. İhracını yapmış olduğumuz bu tahvil, yatırımcılardan gelen yüksek talep ile 2024 yılının en yüksek hacimli özel sektör tahvillerinden biri oldu. Sağladığımız bu kaynağı özellikle kısa ve uzun dönem araç kiralama projelerimizde kullanmayı planlıyoruz" dedi.

        Koç Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan Otokoç Otomotiv, bugün Otokoç, Avis, Avis Filo, Avis Filo Maestro, Budget, Otokoç Sigorta, Otokoç 2. El, otokocihale.com ve Otokoç Parça markalarıyla hizmet veriyor.

        Otokoç çatısı altında Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemleri tek çatı altında müşterilere sunuyor.

        Verilen bilgiye göre, Otokoç Otomotiv, Türkiye, Yunanistan, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Irak'ta olmak üzere 9 ülkede 315 noktada faaliyetlerine devam ediyor.

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