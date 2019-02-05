Polis ihbar üzerine harekete geçti

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın özel haberine göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin silah ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde önlem alan sivil güven timleri, zanlıların bulunduğu otomobil caddeye girer girmez operasyon düzenledi.

SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Araçta bulunan 36 yaşındaki Firas D. ile 29 yaşındaki Samir A. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Zanlıların aynı cadde üzerinde bulunan evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ile araç anahtarı görünümlü suikast silahı ele geçirildi.