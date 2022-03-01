Rusya'ya otomobil satışını durdurdular! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektörde, savaşın etkisi ile yeni hammadde krizlerinin çıkması beklenirken, bazı firmaların Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararları da dikkat çekti.

Geçen hafta Renault'un Rusya'daki üretimini geçici olarak durdurmasının ardından, bu hafta ise ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), Alman Daimler ve Volkswagen ile İsveçli Volvo'da da Rusya'daki araç satışını durdurduklarını açıkladılar.

Söz konusu şirketlerin kararı, Batı'nın Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırım kararlarının ardından geldi.

'TİCARETTE POTANSİYEL RİSKLER VAR'

GM'den yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç gönderilmeyeceği kaydedildi. Bir zamanlar Rusya'da üretim de yapan GM, ülkede yılda 3 bin otomobil satıyor.

2020'de GM'in St. Petersburg'daki fabrikasını satın alan Koreli Hyundai ise, tedarik zinciri kesintileri nedeniyle tesisteki üretime 1-5 Mart tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

İsveçli Volvo da, GM'e benzer bir açıklama yaparak, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini bildirdi. Açıklamada, "AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek" denildi.

Rusya'ya İsveç, Çin ve ABD'de ürettiği otomobillerini gönderen Volvo'nun, 2021 yılında ülkedeki satışları 9 bin adet olarak kayıtlara geçmişti. Volvo, 2010 yılında 1.3 milyar dolara Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Geely'e satılmıştı. Çin'in, Batı'nın aksine Rusya ile ticari ilişkilerini devam ettirmesi ise, Volvo'nun kararı üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak konusu haline getirdi.

Volkswagen de, hafta başında yaptığı açıklamada, bayilere otomobil teslimatını geçici olarak askıya aldığı duyurdu. VW sözcüsü, "Teslimatlar, AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların etkileri netleşir açıklanmaz devam edecek" dedi.

VW, daha önce de Ukrayna'da üretilen parçaların alınmasındaki gecikmenin ardından bu hafta iki Alman fabrikasında üretimi birkaç günlüğüne durduracağını söylemişti.

İŞBİRLİĞİNİ FESHEDECEK

Daimler Truck'tan yapılan açıklamada ise, Rus devlet holdingi Rostec'in yüzde 47'sine sahip olduğu kamyon üreticisi Kamaz ile olan işbirliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Alman yayın organı Handelsblatt'in haberine göre, Mercedes-Benz Group de Kamaz'daki yüzde 15 hissesini mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmak için yasal seçenekler arıyor.

Eski adı Daimler AG olan Mercedes-Benz Group, kamyon üreticisi ayrılmadan önce Daimler Truck'ın ana şirketiydi.

Fransız üretici Renault da, 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' gerekçesi ile, Moskova'daki fabrikasında 5 Mart'a kadar üretime ara verme kararı almıştı.

Rusya otomotiv pazarı, 2021'de yüzde 4.3 oranında büyüdü ve 1.67 milyon adede yükseldi. Ülkede en çok satılan 3 otomobilin ilk 2'si Lada tarafından üretilirken, en çok satılan üçüncü otomobil ise Kia Rio oldu.