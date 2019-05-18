Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil parçalarından "kartal başı heykeli" yaptı

AA

Bodrum'da yaşayan ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak'ın hurdaya ayrılmış otomobil parçalarından kaya üzerine yaptığı "kartal kafası heykeli" görenlerin ilgisini çekiyor

kartal başı heykeli

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak'ın hurdaya ayrılmış otomobil ve diğer metal parçalardan yapıp kaya üzerine monte ettiği "kartal kafası heykeli" ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve ilçede sıra dışı sanat çalışmalarıyla tanınan Rıfat Koçak, yeni bir çalışmaya daha imza attı.

Sanatçı, Bodrum'un Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki lüks bir villanın bahçesinde bulunan yaklaşık 5 metrelik kaya parçası üzerine, hurdaya ayrılmış otomobil ve diğer metal parçalardan "kartal kafası heykeli" yaptı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışma ile tamamlanan dev heykel, görenlerin beğenisini topluyor.

KAYAYI METALLE BİRLEŞTİRDİ

Koçak, aylar süren çalışmanın ardından tamamladığı heykelin önünde yaptığı açıklamada, bu eseri yapmaktan dolayı oldukça keyif aldığını söyledi.

Heykeli yapmak için kayayı işlemek zorunda kaldığını ifade eden Koçak, "Kaya metalle birleşerek, bambaşka bir etki yarattı. Bu tür çalışmaları yaparken herhangi bir süre kısıtlaması yok. Bu bir his duygu ve hayata dokunuştur" dedi.

Kartalı içinden gelen bir hisle yaptığını aktaran Koçak, şöyle konuştu:

"Bu heykelde de yine atık malzemeler kullandım. Birçok otomobil parçaları ve diğer metal parçalar var. Kayanın oyulmasında kullanılan malzemeler de var. Amacımız doğaya müdahale etmek değil, doğayla nasıl beraber yaşarız ve onunla bütünleşirizin hikayesi."

Yaptığı heykeller birçok sergide yer alan sanatçı, bunlardan bazılarını da evinin bahçesinde sergiliyor.

Koçak, en son yaptığı 100 parçadan oluşan ve yaklaşık yarım ton metal malzeme kullandığı 2,5 metrelik boynuzgaga kuşu heykelini de Torba Mahallesi'nde bir doktora ait villanın bahçesinde sergilemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çıldır Gölü göçmen kuşlarla şenlendi
YAŞAMKuşlar yumurta bırakmaya başladı!
Munzur Çayı'nda "zipline" keyfi
YAŞAMMunzur Çayı'nda adrenalin!
Erzincan'da bulundu! Kilosu 100 liradan satılıyor
YAŞAMErzincan'da bulundu!
5 aylık hamile ama karnı dümdüz
YAŞAMÜnlü modele tepki yağıyor
12 saat pişiyor, balta ile kırılıp yeniyor
YAŞAMBalta ile kırılıp yeniyor
'Çok çekici' diye iş bulamadığını iddia etti!
YAŞAM'Çok çekici' diye iş bulamıyor!
Kapadokya’da evin altından yer altı şehri çıktı
YAŞAMO ilçeyi heyecanlandıran keşif!
Türkan Saylan kimdir? Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümü 18 Mayıs 2009
YAŞAMTürkan Saylan kimdir?
2019'un en yakışıklı erkekleri açıklandı
YAŞAMYılın en yakışıklı isimleri!
Savaştan kalma gizli Alman sığınağının içi görüntülendi!
YAŞAMSavaştan kalma Alman sığınağına girdi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X