Otomobilin çarptığı yaya öldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Giriş: 24.08.2025 - 03:38 Güncelleme: 24.08.2025 - 03:50
Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda Ahmet Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk A.'ya (40) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Selçuk A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
