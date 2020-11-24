Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

KPMG'nin Covid-19 etkisiyle otomotiv sektöründeki değişimlere ışık tutmak amacıyla hazırladığı Küresel Otomotiv Yöneticileri 2020 Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı.

30 ülkeden bin 100'den fazla CEO ve yönetici, iki binden fazla tüketici görüşmesiyle yapılan araştırmada, sektör yöneticileri Covid-19'un etkisini sekiz temel başlıkta topluyor.

Söz konusu başlıklar ise,

- Covid-19'un global üretim ve satış perspektifinden değerlendirilmesi gereken bir küresel dalga hareketi olduğu kabul edilmeli.

- Tedarik zincirindeki gecikmeleri takip edebilen iş modelleri çok önemli bir ihtiyaç.

- Covid-19 krizi çok derin bir resesyona işaret eden önemli talep değişikliklerine neden oldu. Düşen satışlara aldanıp satış ekibini küçültmek doğru değil. Aksine mevcut insan kaynağı ile müşteri ilişkilerinin yönetimine ve dijital taleplere odaklanmak gerekiyor.

- İnsanlar önümüzdeki dönemde toplu taşımadan daha da uzaklaşacak ve güvende hissetmek için daha çok para harcamayı göze alacaklar.

- Güçlü likiditeye sahip olan şirketler bu dönemi yeni iş birlikleri, birleşme ve satın almalarla avantaja çevirebilirler. Bu kriz böyle şirketlerin pazarda kendilerini yeniden tanımlamalarına fırsat verecek.

- Kültürler arasındaki ayrımı görmek şart. Örneğin Çin ve ABD'de harcamaya eğilimli bir kültür var. Almanya ve Japonya ise harcamaya istekli değil.

- E-mobilitenin geniş kapsamlı uygulanabilmesi büyük ölçüde devlet desteğine bağlı olacak. Devlet desteksiz e-mobilite yalnızca büyük şehirlerde belirli bölgelerde uygulanabilecek.

- Rekabet yeniden tanımlanıyor. Yani, tedarik zincirinin dengede kalması, küresel talep azalmasının kabul edilmesi, dijital talep yönetimi yapılması gibi konularda küresel ortak çalışmayı ve iş birliğini gerektiren bir dönem başlıyor, şeklinde sıralanıyor.

ŞİRKETLER BÖLGESEL STRATEJİLER ÜRETMELİ

Araştırmada 2020'nin ikinci yarısı itibarı ile sektördeki mega trendler de sıralandı. Buna göre, yöneticilerin yüzde 98'si fark yaratmanın anahtarı olarak sürdürülebilirlik konusunu görüyor ancak bu oran tüketicilerde

Yöneticilerin yüzde 83'ü endüstri politikalarının ve düzenleyicilerin teknoloji ajandalarını yönlendirdiğini düşünüyor. Yöneticilerin yüzde 73'ü bir ülkenin sahip olduğu maden kaynaklarının o ülkenin tercih ettiği üretim teknolojilerini doğrudan etkilediği görüşünde. Hammaddenin uzun vadede sektörde tek bir küresel baskın oyuncu olmasını engelleyeceği görüşü savunuluyor.

Tek ve büyük bir bölgesel kaymadan çok, farklı teknolojilere, pazarlara ve uygulamalara birden fazla yerelleşmiş kaymalar bekleniyor. Ayrıca, otomotiv sektöründeki şirketlerin, tüketiciler için bağımsız ve bölgesel stratejiler üretmeleri gerektiği görüşü de sektörde hakim.

Son olarak, Covid-19'un üretimi negatif etkilemesi sebebiyle, maliyet azaltma ve artan birleşme ve satın almaların görülmesi bekleniyor.

'OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN YAKINLAŞMASI KAÇINILMAZ'

Araştırmayı değerlendiren KPMG Türkiye Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli, sektörün değişimle yol almaya ve dönüşmeye başladığını söyledi.

Ölekli, "Covid-19'un otomotiv sektörüne etkisi çok yönlü. Talepteki temel değişikliği, tedarik zincirinin yeniden tanımlanmasıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Pandemi nedeniyle sektörde durgunluk dalga dalga yayılırken talep ve üretimde bölgesel düşüşlere verilen tepki, otomotiv şirketleri için 'yeni normalin' parçası olacak. Rekabet anlayışının değişmesi ve iş birliği çözümleri araştırmadan çıkan bir başka önemli başlık. Otomotiv üreticileri ile bilişim ve teknoloji şirketleri arasında yakınlaşma kaçınılmaz görünüyor. Ancak otomotiv yöneticileri bu yıl aralarındaki rekabeti kabul ediyor. Nitekim en büyük 15 teknoloji şirketinin piyasa değeri, en büyük 50 geleneksel otomotiv ekipman üreticisi ve tedarikçisinin piyasa değerinden beş kat daha yüksek" diye konuştu.

Sektörde geleceğin perakendesinde ilk sırada araçlardaki yazılım odaklı gelişmelerin yer aldığını belirten Ölekli, otomotiv yöneticilerinin yüzde 60'tan fazlasının fiziksel perakende satış merkezi sayısının küresel ölçekte yüzde 20 ila 30 arasında azalacağı düşüncesinde olduğunu vurguladı.