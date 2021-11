'Our Friend' e özel gösterim

'Our Friend' e The Stay Warehouse’da özel gösterim



Zeytin ağaçları içinde yemyeşil bir bahçede samimi ve özgün bir atmosfer sunan The Stay Warehouse, 20 Kasım Cumartesi 'Our Friend' filminin özel gösterimi ile kültür sanat etkinliklerine kaldığı yerden devam etmeye başlıyor.

Yönetmenliğini Gabriela Cowperthwaite’in üstlendiği Our Friend, gerçek bir hayat hikayesine dayanıyor. Matthew Teague adlı gazetecinin eşinin ölümü üzerine kaleme aldığı The Friend adlı makaleden ilham alan senaryo, kansere yakalanan arkadaşına destek olmak için onu ziyarete giden ve düşündüğünden uzun süre yanında kalarak ona destek olan bir arkadaşı ve güçlü bir dostluk bağını konu alıyor.

Başrollerinde Oscar Ödüllü Casey Affleck, 50 Shades serisi ile tanıştığımız Dakota Johnson ve uzun yıllar How I Met Your Mother dizisiyle izlediğimiz Jason Segel’ın olduğu Our Friends, zengin oyuncu kadrosuyla romantik dram türünde etkileyici bir destek hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.