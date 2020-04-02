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Türk otomotiv sanayisinde sağlık ekipmanı üreten firmalar arasına Oyak Renault da katıldı. Şirketten yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı verdikleri özverili mücadelede, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek olunacağı kaydedildi.

Şirketin Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretildiği bildirildi.

Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisinin, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne teslim edildiği açıklanırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlık sektörüne yönelik destek çalışmalarının süreceği kaydedildi.

Bursa'da üretim yapan bir diğer yerli üretici Tofaş da, sağlık çalışanlarının kullanımı için ekipman üretimine başladığı açıklamıştı. Ford Otosan da, sağlık çalışanlarının kullanımı için maske üretiyor.

Salgının etkisi altına aldığı ABD ve Avrupa'da da başta otomotiv markaları olmak üzere, moda ve perakende sektörlerinde de sağlık çalışanları için maske ve koruyucu elbise üretimi gerçekleşiyor.

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