HABERTURK.COM / AA

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD ve Avrupa'da olduğu gibi Türk otomotiv sanayisinde birçok fabrika otomotiv üretimlerine ara vermiş ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik ekipman üretimine başlamıştı.

Bu markalar arasında yerini alan Tofaş, sağlık personelinin ihtiyacına yönelik olarak biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabini üretimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tofaş Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen ve Bursa'daki fabrikada üretilen biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabinlerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiği bildirildi.

Şirketin, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle "siperlikli maske"nin seri üretimine başlayarak, sağlık çalışanlarına destek sağlayacağı ifade ediliyor.

'KAPIMIZ DİĞER FİRMALARA AÇIK'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Koronavirüs ile verilen mücadeleye gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Fedakarlıkla çalışan sağlık personelinin korunmasına katkı sunmak için harekete geçtik. Çalışanlarımız kısa sürede, yurt dışından aldıkları kabin örneklerini daha da geliştirdiler, siperlikli maskeyi ise seri üretime hazır hale getirdiler. Bu hafta 5 bin adetin üzerinde ekipmanı üreterek hastanelerimize dağıtacağız. Tıbbi destek ekipmanları üretmeye, yaşadığımız bu zorlu süreçte sağlık personelimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürettikleri ekipmanlara çok sayıda ihtiyaç olduğu bilgisini aldıklarını kaydeden Eroldu, "Kendi üretim kapasitemizi kullanmanın yanı sıra üretmeye başladığımız ve hekimler tarafından doğrulanan ekipmanların tasarımlarını ilgilenen firmalara da açacağız. Bu tasarımları, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da üretebilir. Ekipmanlara PDF formatında 2 boyutlu teknik resimler ve CAD data (IGES/PARASOLID) formatında yayınlayacağımız https://tofas.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Böylelikle başka firmaların da gerekli tıbbi standartlarda hızla üretim yapmasına olanak sağlayarak, yüksek sayılara ulaşılmasına destek olmak istiyoruz" dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Bursa Sağlık İl Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da Tofaş'ta üretilen, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabinlerinin sağlık görevlilerinin sıhhati açısından önem taşıdığını belirtti.

HEM HASTAYI HEM DE SAĞLIK PERSONELİNİ KORUYOR

Verilen bilgiye göre, tüm hastane ve sağlık personeli için önemli olan ve hasta ile yüz yüze çalışırken personeli aerosollerden koruyan siperlikli maskeler için, yüksek adetlerde üretime imkan verecek şekilde kalıp üretimi tamamlandı ve bu hafta seri üretime geçilecek.

Tofaş'ın ürettiği entübasyon kabininin de hastalardan numune alırken hemşire ve doktorların korunması amacıyla kullanıldığı belirtiliyor.

Tofaş mühendislerinin kabini tasarlarken yüksek enerjili mor ötesi ışın lambaları ile sterilizasyon sağlayacak sistemler geliştirdikleri ve kabin içinde negatif basınç oluşumu elde edilerek, hem sağlık personelinin hem de test yapılan kişinin korunmasını sağlamayı amaçladıkları aktarıldı.

AVRUPA VE ABD'DE SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLİYOR

Avrupa ve ABD'de salgın nedeniyle kapanan birçok otomotiv fabrikasında, maske ve solunum cihazı için yeni hatlar kuruyor.

Türk otomotiv sanayisinde de son günlerde benzer adımlar atılırken, son olarak Ford Otosan ve yerli motosiklet üreticisi TT Motor, maske üretimine başladıklarını duyurmuştu.

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