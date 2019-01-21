İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör arayışı sürüyor.
AA'nın haberine göre; Anne Eylem Yazıcı, kızının da ihtiyacı olan kök hücre nakli için yüzde 100 uyum gerektiğini söyledi.
"Öykü için Brezilya'da yüzde 70 uyumlu olduğu tespit edilen donörün verileri, diğer testlerde uyumsuz çıktı" diyen Yazıcı, yurt içi ve yurt dışında donör bulmak için düzenledikleri kampanyaya daha yoğun şekilde devam ettiklerini bildirdi.
Türkiye'deki donör sayısının çok düşük olduğunu anlatan Yazıcı, "Türkiye'deki donör sayısının en az 3 milyon olması lazım. Şu an 400 bin civarı" dedi.
Kök hücre bağışının yapılması için birçok şehirde çalıştıklarını ancak ulaşamadıkları yerler olduğunu belirten Yazıcı, "Bağış etkinliği yapamadığımız şehirlerde destek bekliyoruz. Çankırı, Kilis, Afyonkarahisar, Nevşehir, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzurum, Kars, Siirt ve Hakkari'de etkinlik yapamadık" diye konuştu.
Yazıcı, kızı için "Benim Öyküm" ismiyle hazırladıkları kısa filmde oyuncuların "Donör olun" çağrısında bulunduğunu da sözlerine ekledi.
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