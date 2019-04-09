Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam Instagram hesabından "Cantık hangi şehrin yemeğidir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Kapladığı alan 5 milyon kilometrekareden fazla olan kaç ülke vardır?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 9 Nisan saat 13.00 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 9 NİSAN

Afiyet olsun kopyası geldi! Cantık hangi şehrimizin yemeğidir?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: BURSA

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

Editör Kıyağı: Kapladığı alan 5 milyon kilometrekareden fazla olan kaç ülke vardır?

Cevap: Rusya, Kanada, Çin, ABD, Avustralya, Brezilya olmak üzere 6 ülkenin yüzölçümü 5 milyon kilometrekareden fazladır?