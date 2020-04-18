Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Konsol oyunu tutkunlarını yakından ilgilendiren ve bir o kadar da üzecek olan haber bugün geldi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına geçildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi kararı kapsamına giren ürünler arasında video oyun konsolları da yer aldı.

Alınan karar uyarınca Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan video oyun konsolları ve makineleri için bugünden (18 Nisan 2020) itibaren ilave yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre oyun konsollarına getirilen bu ilave yüzde 50’lik vergi, 18 Nisan 2020 ile 30 Eylül 2020 tarihler arasında geçerli olacak.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre bugün yayımlanan karar uyarınca 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ise konsollardaki ilave gümrük vergisi oranı yüzde 20 olarak uygulanacak.

Halihazırda oyun konsollarına gümrük tarife cetveli kapsamında uygulanan bir oran bulunmuyordu. Mevcut durumda, Türkiye’de satışa sunulan oyun konsollarından yüzde 20 ÖTV ve 18 KDV alınıyor.

PS5'İ NASIL ETKİLEYECEK?

Bugün yürürlüğe giren düzenlemenin ardından Türkiye'deki oyun konsollarının perakende satış fiyatlarının da kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Örneğin bu düzenlemeye göre Sony'nin Kasım 2020'da satışa sunmayı planladığı yeni oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) Türkiye'ye geldiğinde yüzde 20'lik ialeve gümrük vergisine tabi olmuş alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon sepetinde de kendine yer bulan oyun konsollarının ortalama satış fiyatlarına bakıldığında son dönemde oldukça dalgalı bir seyir izlediği görülüyor.

ZAM ŞAMPİYONU BİLE OLMUŞTU...

Geçen yıl yüzde 120'leri bulan fiyat artışlarıyla kendine zam şampiyonları arasında da bulan oyun konsolu pazarında bu fiyatlarda, Sony, Microsoft ve Nintendo'nun yeni modellerinin Türkiye pazarına girmesi de etkili oluyor.

Yeni modellerin gelişi, ortalama fiyatı yukarı çekerken, eski modellerin ağırlıkta olduğu dönemlerde ise kampanya ve indirimlerin de etkisiyle fiyatlarda aşağı yönlü hareketler gözleniyor.

Örneğin TÜİK'in veri tabanına bakıldığında Ocak 2019'da Türkiye'de ortalama madde fiyatı 3076 TL olan oyun konsolu, Mart 2019'da 3260 TL'ye kadar çıkmış. Bu tarihten sonra düşüşe geçen ortalama oyun konsolu fiyatı, Aralık 2019'da 3021 TL, Mart 2020'de ise 2795 TL olatak kayıtlara geçmiş.