Jennifer Garner ile Ben Affleck'in kızı Violet Affleck, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. 19 yaşındaki Yale Üniversitesi öğrencisi, Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkisi hakkında konuşurken, hastalık bulaşmasını önlemek için temiz hava ve maske kullanımından yana olduğunu belirtti.

Yüzünde tıbbi maskeyle konuşma yapan Violet Affleck; "Genel olarak liderler bize geleceğin biz olduğumuzu söylüyor ama devam eden pandemi söz konusu olduğunda, bugünümüz gözlerimizin önünde çalınıyor" ifadesini kullandı.

Violet Affleck, yetişkinleri normal hayata dönüş için amansızca çabalamak, havadan bulaşmanın yaygınlığını ve uzun süreli Covid tehdidini görmezden gelmek ve gizlemekle suçladı.

"Gençler hem bu konuda gerçek bir seçeneğe sahip değildi hem de bizim için neyin seçildiğine dair bilgiden yoksundu" diyen Violet Affleck; "SARS CoV2 hakkında bildiklerimiz şunlar: Havada uçuşan, havada asılı kalan ve tek bir enfeksiyon, beyinden kalbe, sinirlerden kan damarlarına kadar vücuttaki neredeyse her hücrede sakatlayıcı hasara yol açabilir" ifadesini kullandı.