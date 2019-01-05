Oyuncu Deniz Çakır hakkında bir alışveriş merkezinde yer alan mekanda, bir grup kadına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



BAŞÖRTÜLÜ KADINLARA HAKARET ETTİ İDDİASI

AA'nın haberine göre İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan mekanda oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine, oyuncu Deniz Çakır hakkında ''hakaret'' suçundan soruşturma başlattı.

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