Oyuncu Tuğba Tutuğ, Bodrum'da görüntülendi

‘Adını Sen Koy’ adlı dizide Özge karakterini canlandıran Tuğba Tutuğ, önceki gün Bodrum'da bir beach'te objektiflere yansıdı. Tutuğ, “Oyunculuk benim için ekmek, su gibi. Kendimi daha yolun başında hissediyorum. Amacım oyunculukta kalıcı olmak” dedi