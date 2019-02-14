Ozan Çolakoğlu: Babalık en güzel şey

Giriş: 14.02.2019 - 08:15 | Güncelleme:  

Hande Yener'in Best of albüm yapanlar için söylediği, "Best of; üretmiyorum, bittim demek" şeklindeki açıklamasına Ozan Çolakoğlu'ndan yanıt geldi. Çolakoğlu, "Best of yapmak bitmek falan değil, isteyen yapar. Bunda kötü olan ne var?" diye konuştu

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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, dişçi çıkışı görüntülenen Ozan Çolakoğlı, dolgu yaptırdığı için konuşmakta zorlandığını belirtti. Çolakoğlu, Hande Yener'in Best of albüm yapanlar için söylediği sözlerin hatırlatılmasının ardından, "Best of yapmak bitmek falan değil, isteyen yapar. Bunda kötü olan ne var?" diye konuştu.

  • 2Ozan Çolakoğlu: Babalık en güzel şey - Magazin haberleri
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    "BABALIK EN GÜZEL ŞEY"

    Çolakoğlu, ayrıca şu sıralar hayatındaki en güzel şeyin Gülşen'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur'un olduğunu anlatıp, "Bu aralar en güzel şey babalık. Evdeyim her gün, ben de ilgilenip bakıyorum. Müzikle arası iyi, sürekli benim odamda. Tüm gün Tarkan, Edis ve Gülşen'i dinliyor. İsterse müzikle ilgilenir büyüyünce. Zaten müziğin içinde, öyle bir ortamda büyüyor" dedi. 

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