Ozan Çolakoğlu: Babalık en güzel şey

Hande Yener'in Best of albüm yapanlar için söylediği, "Best of; üretmiyorum, bittim demek" şeklindeki açıklamasına Ozan Çolakoğlu'ndan yanıt geldi. Çolakoğlu, "Best of yapmak bitmek falan değil, isteyen yapar. Bunda kötü olan ne var?" diye konuştu