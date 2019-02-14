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"BABALIK EN GÜZEL ŞEY"

Çolakoğlu, ayrıca şu sıralar hayatındaki en güzel şeyin Gülşen'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Azur'un olduğunu anlatıp, "Bu aralar en güzel şey babalık. Evdeyim her gün, ben de ilgilenip bakıyorum. Müzikle arası iyi, sürekli benim odamda. Tüm gün Tarkan, Edis ve Gülşen'i dinliyor. İsterse müzikle ilgilenir büyüyünce. Zaten müziğin içinde, öyle bir ortamda büyüyor" dedi.