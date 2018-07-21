Ozan Çolakoğlu ile oğlu Kaan Çolakoğlu, bir AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra sinema salonuna geçip film izledi.

Cadde'nin haberine göre, kendine yöneltilen sorulara cevap veren aranjör, "Baba-oğul günü yaptık. Birazdan sinema salonuna geçeceğiz. Henüz hangi filme gireceğimize karar vermedik. Kaan hangisini seçerse ona gireceğiz, ben ona bırakıyorum” dedi.

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