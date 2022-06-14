"Ayı yavrusuna bebek gibi bakıyoruz. Başlangıç mamasından bugünkü durumuna kadar özenle baktık. Şimdi de katı yiyecek yeme aşamasına geçti. Kendi başına beslenebilir duruma geldi. Memeli hayvanlarda belli bir aşamaya kadar kreş hizmeti verebiliyoruz. Kreş ve özel bakım hizmetini tamamladı yani ana sınıfı öğrencisi oldu.