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Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

Hakkari'de annesinden ayrı düştüğü için yeterince beslenemeyen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu Haçuvan, yaşamını özel bir alanda sürdürebilmesi için Bursa'daki ayı barınağına gönderilecek

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AA
  • 01
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Nisan'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ayı yavrusunun bakımı devam ediyor.

     
  • 02
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    AA'nın haberine göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde uygulanan tedaviyle hayata tutunması sağlanan ayı yavrusuna üç saat aralıklarla süt, bal ve antibiyotiklerle hazırlanan karışım veriliyor.

     
  • 03
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Çalışanların önce Hakkari, Çukurca ve Van'ın isimlerinden oluşan Hakvan daha sonra da Haçuvan ismini verdiği minik ayı, 24 saat merkezdeki veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.
  • 04
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Belli saatlerde merkez bahçesinde gezintiye çıkarılan ayı yavrusu, katı beslenme sürecine girdiği için Bursa'daki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yer alan ayı barınağına teslim edilecek.

     
  • 05
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    "TÜM ÇABALARA RAĞMEN ANNESİ BULUNAMADI"

    Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgedeki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini, sağlıklarına kavuşabilmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi

     
  • 06
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Hakkari'den getirilen ayı yavrusuna da özenle baktıklarını belirten Aslan, "Bize getirdiklerinde durumu beslenememe ve yalnız kalma nedeniyle kötüydü. Zayıf ve bitkin haldeydi. 
  • 07
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Hayvanın genel durumunu düzelttik. Bakımının ardından bir ümitle annesini bulur diye tekrar bulunduğu bölgeye bıraktık. Ekipler dört gün gece nöbet tuttu. Seslenmesine rağmen annesi gelmedi. Bu nedenle tekrar merkezimize geri getirdik" dedi.

     
  • 08
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Haçuvan'ın merkezin maskotu haline geldiğini belirten Aslan, şunları söyledi:

     
  • 09
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    "Ayı yavrusuna bebek gibi bakıyoruz. Başlangıç mamasından bugünkü durumuna kadar özenle baktık. Şimdi de katı yiyecek yeme aşamasına geçti. Kendi başına beslenebilir duruma geldi. Memeli hayvanlarda belli bir aşamaya kadar kreş hizmeti verebiliyoruz. Kreş ve özel bakım hizmetini tamamladı yani ana sınıfı öğrencisi oldu.

     
  • 10
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Bundan sonra özel bir alanda yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Bu nedenle gerekli raporları Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bildirdik. Bundan sonraki yaşamını Bursa'daki ayı barınağında sürdürecek."

     

     
  • 11
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

    Aslan, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yavru ayının Bursa'daki merkeze gönderileceğini sözlerine ekledi.
  • 12
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek
  • 13
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek
  • 14
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek
  • 15
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek
  • 16
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek
  • 17
    Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu Haçuvan Bursa'ya gönderilecek

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