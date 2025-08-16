Özel, cemevi açılışında konuştu

62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelen Özel, Hacı Bektaş Veli Külliyesini ziyaret ederek Aslanlı Çeşmeden su içti, içerdeki müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Bağcılar Gürsel Erol Cemevinin açılış törenine katılan Özel, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye için önemini anlattı.

Türkiye'nin uzun yıllar terörle mücadele ettiğini ifade eden Özel, kalıcı barışın sağlanması için kurulan komisyonda yer aldıklarını söyledi.

Meclis'in milletin olduğunu belirten Özel, "Komisyon, o iktidar partisinin değil, millete ve onun Meclisine aittir. Gördüğümüz bütün zulümlere, haksızlıklara rağmen o komisyonda yer aldık. Amacımız Türkün, Kürtün, Lazın, Çerkezin bu ülke üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, atasının, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere, tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek." diye konuştu.

"ÇOK KAPSAMLI BİR PAKETİ DE MECLİS'E SUNDUK"

Özel, komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduklarını dile getirdi.

Paketin içinde üzerinde ayrı ayrı konuşacakları çok önemli başlıklar olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:

"Ama onlardan bir tanesi yıllardır tüm Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, bundan önceki tüm genel başkanlarımızın ifade ettiği, başta cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi, Alevilerin kendilerini eşit hissetmedikleri hangi ayrımcılık varsa, hizmet noktasında, söylem noktasında, hepsinin giderilmesi. Semboliktir, Madımakın bir utanç müzesi haline getirilmesi. Bu topraklar üzerinde Aleviler ne çektiyse, o acıların devlet tarafından ortaklaştırılması ve bir daha yaşanmaması için her türlü tedbirin alınmasına yönelik çok kapsamlı bir paketi de Meclise sunduk."

"HEPİMİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Meclis komisyonunu bir Anayasa komisyonu olarak görmediğini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Ama Anayasada, gelecekte seçimler yapılıp da bu ülkede, bu millet vesayetlerden uzak bir Meclisi oluşturduktan sonra hep birlikte gerçekten demokratik, sivil bir Anayasa için, darbelerden taşıdığı izlerden arındırılmış bir Anayasa için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu eşit yurttaşlık prensibinin altının kalın kalın çizildiği bir Anayasa için günü geldiğinde hepimiz üstümüze düşeni yaparız. Ancak bugün Anayasa tartışmalarıyla birtakım endişelerin, Cumhuriyetin temel kolonlarına saldırmayı hedefleyenlerin eline mikrofonu alanın Türk, Kürt, Arap diyerek başka bir çatı tarif edenlerin, ülkeye Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi gelip, Osmanlının millet sistemini önermenin, yani yeni çatılar, tuhaf çatılar arayışına girenlerin karşısına hep birlikte dikilip Bizim bir çatımız var o da Cumhuriyet çatısıdır. demenin vaktidir. Bu Cumhuriyeti var eden en önemli taşıyıcı kolonlardan bir tanesi laikliktir. Sahip çıkmak hepimizin görevidir."