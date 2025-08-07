Özel'e saldırı davasında karar çıkmadı

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS ile bağlandı.

Taraf avukatları ve basın mensupları da salondaki yerini aldı. Selçuk Tengioğlu, “Ben sadece pişmanlık çekiyorum. Yaptığım fiziksel hareket aptallıktan kaynaklanan bir harekettir. Pişmanlığını yaşıyorum. Ben sayın genel başkanımın annesinden de babasından da ailesinden de çok özür dilerim. İnsanlar siyasi hayatında zaman zaman böyle olaylarla karşılaşıyorlar. Ailesinden özür diliyorum.” dedi.

“MÜVEKİLİM SUÇUNU İNKAR ETMEDİ”

Selçuk Tengioğlu’nun avukatı, müvekkilim hiçbir aşamada suçunu inkar etmemiştir. Orantılılık ilkesine göre karar verilmesini istiyorum. Tutuklama kararının kaldırılmasını aksi kanaatte ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz.

REKLAM

“KAÇMA ŞÜPHESİ VAR”

Özgür Özel’in avukatı Sedat Aslantaş ise Selçuk Tengioğlu’nun önceki işlediği suçlarından dolayı şartlı salıverilme kararının kaldırılma ihtimali olduğundan kaçma şüphesi vardır. Bu sebeple tutukluluğun devamına karar verilmesini talep ediyoruz. Duruşma savcısı Selçuk Tengioğlu’nun kaçma şüphesi olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.