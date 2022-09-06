Özel okul sahibine öğrenciye şiddet cezası! 0:00 / 0:00

AA

Amasya'da öğrencisine hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı belirlenen özel okul sahibine idari para cezası verildi.

AA'da yer alan habere göre, Amasya'da özel bir okul, öğrencileri için 18 Mayıs 2022'de piknik düzenledi. Etkinlikte okul sahibi M.Ş'nin, 14 yaşındaki öğrenci M.Y.K'ye hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı iddia edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan soruşturmada, M.Ş. hakkında brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezasının uygulanmasına ve Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağına karar verildi.

Daha sonra da öğrenci velisi G.Ç'nin okul sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.