        Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda artış - Para Haberleri

        Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda artış

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:59
        Özel sektörün yurt dışı kredi borcunda artış
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayımladı.

        Buna göre, eylül sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolara yükseldi.

        Vadeye göre incelendiğinde, eylül sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 10,3 milyar dolar artarak 196,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 600 milyon dolar azalarak 9,9 milyar dolar oldu.

        Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,7 milyar dolar arttı.

        Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 8,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 1,5 milyar dolar artış gösterdi. Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 800 milyon dolar azalırken, finansal olmayan kuruluşların borçları 200 milyon dolar yükseldi.

        Döviz kompozisyonuna bakıldığında dolar cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülürken, uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,6'sının dolar, yüzde 32,5'inin avro, yüzde 2,5'inin Türk lirası ve yüzde 7,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu gözlendi.

        Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 29,2'sini dolar, yüzde 19,7'sini avro, yüzde 49'unun Türk lirası ve yüzde 2,1’inin ise diğer döviz cinsleri oluşturdu.

        Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun eylül sonuna göre 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarı 64,1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 41,1 milyar dolarının bankalara, 17,6 milyar dolarının finansal olmayan kuruluşlara, 5,3 milyar dolarının ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait borçlardan oluştuğu görüldü.

