Özge Borak'ın değişimi dikkat çekti

Giriş: 04.02.2019 - 07:48 | Güncelleme:  

Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Borak'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

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    Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini kazandı. Yüzündeki değişimi dikkat çeken Borak'a takipçilerinden, "Gözün lens mi?", "Estetik mi yaptırdın?" ve "Çok değişmişsin" gibi yorumlar geldi. Borak, takipçilerinin o yorumlarına şu yanıtı verdi:

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    "GÖZLER DE, KAŞLAR DA LENS DEĞİL"

    "İltifatlara teşekkür ederim ve soranlara da cevaben; valla gözler de, kirpikler de, dişler de, kaşlar da lens değil. Her şeye ‘lens mi?’ diye sorulmasını çok geç öğrendim ama maharet ışıkta ve makyajda... Işığı patlatınca ela oluyor sana yeşil..."

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