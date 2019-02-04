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"GÖZLER DE, KAŞLAR DA LENS DEĞİL"

"İltifatlara teşekkür ederim ve soranlara da cevaben; valla gözler de, kirpikler de, dişler de, kaşlar da lens değil. Her şeye ‘lens mi?’ diye sorulmasını çok geç öğrendim ama maharet ışıkta ve makyajda... Işığı patlatınca ela oluyor sana yeşil..."