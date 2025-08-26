Özge Borak, psikoloji bölümünü kazandığını açıkladı

Ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YKS’yi kazanarak üniversiteye adım attığını takipçileriyle duyurdu. Borak, paylaşımında; "Birçok arkadaşımı, kardeşimi kutluyorum. Ben de istediğim üniversiteyi kazananlar arasındayım. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Takipçileri, oyuncunun hangi üniversite ve bölümü kazandığını merak etmişti. Bu sorulara yanıt veren Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kutlama mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Mutlu ettiniz. Bugün en çok sorulan iki soru vardı. Biri hangi bölüm? Psikoloji bölümü. Okulu ise kayıttan sonra paylaşacağım" dedi.

Fotoğraflar: Instagram