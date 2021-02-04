MÜJDEYİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Çift, bebek haberlerine ünlü arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile açıklık getirmişti.

Özge Özder’in YouTube kanalından yayınladıkları eğlenceli videoda, ünlü dostları da yer almıştı.

Sanatçının Aslı Tandoğan, Gözde Kansu, İpek Karapınar, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Melis Birkan gibi yakın arkadaşları ve ailesinin yer aldığı videoda hamilelik müjdesine yakınları tarafından verilen tepkiler ekrana geliyordu.