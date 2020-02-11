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HaberlerMagazinÖzge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt: İyi yaş alıyorum demek ki - Magazin haberleri

Özge Ulusoy'dan estetik açıklaması

Ünlü manken ve sunucu Özge Ulusoy, 'estetik yaptırdı' iddialarına yanıt verdi. Botoks yaptırdığını söyleyen Ulusoy, "Hiç estetik ameliyat olmadım" dedi

Özge Ulusoy

Son dönemlerde estetik yaptırdığı konuşulan manken ve sunucu Özge Ulusoy, 2. Sayfa programına konuştu.

Ulusoy, "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum." dedi.

"BEN BÖYLE ŞEYLERDEN ÇEKİNMİYORUM"

"Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum" diyen Ulusoy, "İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım." ifadelerini kullandı.

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