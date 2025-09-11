Özgür Özel, Sancaktepe'de konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi." dedi.

Özel, Samandıra Atatürk Parkı'nda düzenlenen "Sancaktepe Belediyesi 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatına katılabilmesi için kreşler yaptıklarını söyledi.

Kadınların iş ve sosyal yaşamda var olmalarını istediklerini dile getiren Özel, Türkiye'de sayıları 768'e ulaşan kreşler için tüm sosyal demokrat belediye başkanlarının alnından öptüğünü belirtti.

Seçimlerden bu yana kreş ve yurtlarla ilgili hedeflerin yüzde 77'sine ulaştıklarını aktaran Özel, Sancaktepe'nin vizyonları sayesinde Anadolu Yakası'nın parlayan yıldızı olacağını ifade etti.

Özel, Esenyurt’ta 0,5 metrekare yeşil alan olduğunu vurgulayarak, "Yolun bu tarafı Esenyurt kent suçları müzesi. Bu tarafına bakıyorsun (Beylikdüzü), 4-5 katlı muhteşem vadilerin olduğu bir şehircilik göstergesi, muhteşem işler. Bizim yönettiğimiz kentlerde arasından rüzgar geçmeyen gökdelenler, nefes alamayan binalar değil, geniş meydanlar, yeşil alanlar, koşu parkları, futbol alanları, spor alanları, bisiklet yolları olur." dedi.

Dostlarına güven, dost olmayanlara da kaygı vermeye devam ettiklerini kaydeden Özel, şu ifadelere yer verdi: "Baş eğmediğimiz için başımızı ezmeye çalışıyorlar. Biz demokrasi fikrinin insanlarıyız. Demokrasi fikri, tek adamı reddeder. Türkiye'ye bu fikri taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. En güçlü olduğu zamanda, padişahlığı reddeden, krallığı reddeden, Amerikan tipi başkanlığa yeltenmeyen, Meclis kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz biz. O parti sandığı getirdi. İsmet Paşa kaybettiği seçime 'En büyük yenilgim. Demokrasinin zaferi' dedi. Biz, 14 Mayıs 1950 günü kaybettiğimiz seçimle iktidarı Demokrat Partiye verirken, Türkiye'de iktidarların seçim yoluyla değişmesini Türkiye'ye kazandırdık." Özgür Özel, çalışarak ve doğru adaylarla yerel seçimlerde elde ettikleri başarıya dikkati çekti. CHP Genel Başkanı Özel, "Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde 'Bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur.' diyorum. Herkese düşen tek bir şey var. Bugün olduğu gibi, dün Kadıköy'de olduğu gibi, Maltepe'de olduğu gibi çağrıldığınız yere gelin. Kalabalıkları toplayalım. Hep birlikte 100 yıl sonra bir kez daha kurtulacağız." diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından törene katılan protokol üyeleriyle, aralarında halı saha, kreş, aile sağlığı merkezi ile parkın da bulunduğu projelerin açılış kurdelesini kesti. 11 AÇILIŞ, 11 TEMEL ATMA TÖRENİ'NE KATILDI CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 11 Açılış, 11 Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Özel, "Bugün 11 Eylül ve bugün 11 tane temel atmaya geldik. 11 tane de daha önce temelini attığımız eseri, hizmet binasının açılışını yapmaya geldik. Bu son derece kıymetli bir durum. Toplam 22 kreş oldu. Biraz önce yenilerinin de yapılacağını, sayının 26’ya çıkacağını söyledi. Ben şimdi Sancaktepelilere sorsam, ‘Cumhuriyet Halk Partisi’nden önce Sancaktepe’de kaç kreş var?’ desem, herkes bir fikrini söyler, kimse bilemez. Vallahi üç diyen de yanılır, beş diyen de 10 diyen de. Çünkü sıfır kreş vardı, bir tane bile kreş yoktu. Ne demek kreşin olmaması? Bu nasıl bir tercih? İşlerine geldiği zaman betonları dökmeyi biliyorlar da niye kreş yapmıyorlar? Çünkü bu politik bir tercih, siyasi bir tercih. Tayyip Bey’in kabinesi var; 17 bakan, bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 18 kişi. Kaçı kadın? Biri kadın. O hangi bakanlık? Aile Bakanlığı. Kafada kadının yeri; aile, ev. ‘Bunun dışındaki işleri kadın yapamaz.’ Ama bizim bu 18 bakanı takip eden gölge kabinemiz var. 18 genel başkan yardımcımdan dokuzu kadın, dokuzu erkek. İşte bu yüzden var gücümüzle kreşleri yapıyoruz ki kadınlar çalışma hayatına katılabilsin, kadınlar iş yaşamında var olsun, sosyal yaşamda var olsunlar" dedi.

"SANDIĞI BİZ GETİRDİK, BİZ SAHİP ÇIKACAĞIZ" Özel, "İstanbul'u yıllarca kaybettik ama gidip de kimsenin mazbatasını, diplomasını iptal ettirmeye; çamur, çirkefle yönetime gelmeye kalkmadık. Çalıştık, milletin gönlünde yer eden Ekrem İmamoğlu'nu çıkardık. Kazandık, kazandık, kazandık. Ona karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Özgür Çelik'e karşı yapılan darbeye de direniyoruz. Parti içinde, parti dışında seçilmemiş kimseye hürmetimiz yoktur. Sandığı biz getirdik, biz sahip çıkacağız. Bugün CHP'nin binalarına çökülürken sessiz kalanlara, yarın sıra senin tapuna, senin binana geldiğinde bu günleri hatırlarsın, iş işten geçmiş olur, diyorum. Hepinize sesleniyorum ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu anlamda bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanları geldi. Buraya gelmeden önce İYİ Parti'nin Genel Başkanı Müsavat Bey ziyaret etmişti. Zafer Partisi, pazar günü sabah ziyarette bulunmak istiyor. Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanları ayrı ayrı aradılar, mesajlar yayınladılar. Demokratların birlikte direnmesi, muhalefetin güçlü bir cephe halinde karşı çıkması Türkiye'nin tek umududur. Ya demokrasiyi kurtaracağız, geleceğimizi kurtaracağız, gençlerimizi kurtaracağız; ya da Erdoğan'ın koltuk hevesi için bu memleketin batmasına, yoksullaşmasına, Amerikan - İsrail planlarıyla ele geçirilmesine seyirci kalacağız" diye konuştu.