Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Esenyurt'ta konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Esenyurt'ta konuştu

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Esenyurt'ta düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 22:55 Güncelleme: 30.10.2025 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Esenyurt'ta konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta yaptığı konuşmada Ahmet Özer’in tutuklanmasına ve kayyım dönemine tepki gösterdi. Özel, Ahmet Özer’in “Türkiye’nin en büyük ilçesini AK Parti’ye kaptırmamak” dışında bir suçu olmadığını savunarak, hakkında ortaya atılan iddiaları “taziye mesajı” ve “apartman aidatı” üzerinden kurulan bir kurgunun parçası olarak nitelendirdi.

        Özel, Özer’i terörle ilişkilendirme çabalarının “Van’da ölen bir hemşerinin ailesine taziye telefonu” ve “apartman aidatının yöneticinin IBAN’ına gönderilmesi” gibi olaylara dayandırıldığını söyledi. “Aidatı yatırdığı apartman yöneticisinden devlet terörist çıkardı, Özer’i de terör örgütüne yardım etmekle suçladı” diyerek bu süreçleri eleştirdi. Remzi Kartal’la telefon görüşmesi iddiasına da değinen Özel, “Özer akademisyendi; eğer bu görüşmeden terör çıkarılıyorsa, AK Parti’den de fazlası çıkar” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kayyım döneminde Esenyurt’ta atılan adımları da eleştiren Özel, “Milyarlarca liralık Lise Kampüsü Projesi bakanlığa devredildi, belediyenin 10 dönümlük arazisi Sağlık Bakanlığı’na verildi. 38 cami ve altındaki yüzlerce işletmenin gelirleri Diyanet’e aktarıldı” dedi. Ahmet Özer döneminde başlatılan Yılmaz Güney Müzesi, Ahmet Kaya Müzik Konservatuarı, Barış Manço Çocuk Evi ve Yaşar Kemal projelerinin askıya alındığını belirterek kayyımı “hazımsız ve beceriksiz” sözleriyle niteledi.

        İBB’ye ait araçlarla ilgili tartışmayı da gündeme getiren Özel, “2 binden fazla araç kayıp çıktı; bir kısmı makul kurumlarda, ancak 59 araç AK Parti il başkanlığına tahsis edilmiş görünüyor ve yıllarca orada kullanılmış. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi” dedi. Sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özel, “AK Parti kayırmacılığını ömrüm yettiğince takip edeceğim” ifadesini kullandı.

        Konuşmasında “siyasi tutuklulara” da selam gönderen Özel, Esenyurt meydanından Ahmet Özer ve arkadaşlarına destek çağrısı yaptı.

        Bayrampaşa Belediyesi’ne ilişkin iddialara da değinen Özel, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya AKP ve MHP yöneticilerince “partiye katılma” teklifi ve baskısı yapıldığını öne sürdü. Mutlu’nun bunu reddetmesinin ardından tutuklandığını savunan Özel, “CHP’nin AK Parti’den dört meclis üyesi fazlası vardı; beş meclis üyemiz tutuklandı. Bunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde deniyorlar” dedi. Partisinin “iradesine sahip çıkan” üyelerini selamlayan Özel, sürecin hukuki ve siyasi takibini sürdüreceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"