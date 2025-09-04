Özgür Özel: İsterse bütün yönetime isterse CHP'ye kayyum atasınlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İsterse bütün il yönetimlerine kayyum atasınlar. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar. İsterse kendileri gibi olacak bir CHP için her türlü siyasi mühendislik için çaba harcasınlar. 100 yıl önceki inanç, kararlılık ve ruhla, birbirimize olan güvenle ve sevgiyle, büyük cesaretle yolumuzda yürüyeceğiz." dedi.

Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sivas Kongresi'nin yapıldığı 4 Eylül 1919 ile partisinin resmi kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 tarihlerinin CHP için önemine değinerek, 4-9 Eylül arasındaki haftanın kuruluş haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında CHP Genel Merkezi'ndeki Bellek Müzesi'nde "CHP Programları Sergisi"nin açıldığı bilgisini veren Özel, serginin 29 Ekim'e kadar vatandaşları ağırlayacağını bildirdi.

Özel, CHP'nin dünyanın önde gelen program partilerinden biri olduğunu belirterek, 102 yıldır programlarda ortaya konan vizyonun Türkiye'yi dönüştüren eylemlere taşındığını söyledi.

CHP programlarının Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana hedefledikleri demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal devlet ilkelerini içerdiğini belirten Özgür Özel, bugün başlayıp 9 Eylül'e kadar sürecek Parti Program Çalıştayı kapsamında 600'ün üzerinde bir katılımla her alanda yuvarlak masa toplantısı yapılacağını anlattı.

Özel, ülke olarak tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadıklarını, bunun da demokrasi ile gelen iktidarın, ülkeyi sandıkla değil baskıyla yönetme tercihinin ağır sonuçları olduğunu ileri sürdü. Türk milletine ağır bedeller ödetildiğini söyleyen Özel, "Türkiye'de çok partili siyaset tehdit altındadır." diye konuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına yönelik hükmüne ilişkin konuşan Özel, şunları söyledi: "Bir siyasi partinin 2 yıl önce yaptığı, şimdi de yenisini yaptığı, mahalle seçimlerinin barış huzur içinde olduğu bir süreçte, gelecek hafta sonu bütün ilçe kongreleri bitiyorken, yeni il kongresi yapılacakken, 2 yıl önceki il kongresini bir meczup beyanıyla ortadan kaldırıp 16 milyonluk bir kentte o kenti yöneten partinin il başkanına kayyum atamak, il binasını mahkemeye vermek, kongresini iptal etmek orayı kazanan belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusundan millete korku salmak için yapılan iş ve eylemler değilse nedir?"