Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Biyografi Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel hakkında merak edilenler

        Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel hakkında merak edilenler

        CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özellikle "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "Özgür Özel'in mesleği nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Özgür Özel hakkında tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda Merak edenler için CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özgür Özel hakkında merak edilen detaylar...

        2

        ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

        21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır.

        3

        ÖZGÜR ÖZEL'İN MESLEĞİ

        Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

        4

        2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.

        İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.

        #Özgür Özel
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı