Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel hakkında merak edilenler
CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özellikle "Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?" ve "Özgür Özel'in mesleği nedir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Özgür Özel hakkında tüm merak edilenler...
CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel hakkında detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda Merak edenler için CHP Manisa Milletvekili ve TBMM CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, Özgür Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Özgür Özel hakkında merak edilen detaylar...
ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?
21 Eylül 1974’te Manisa’da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran’dır.
ÖZGÜR ÖZEL'İN MESLEĞİ
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.
2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB’de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu’na üyelikleri bulunmaktadır.
İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.