Özgür Özel, Sivas'ta konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sivas'ta milli mücadelenin fitilinin ateşlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını anımsatan Özel, CHP'nin aynı zamanda Sivas'ta kurulduğunu anlattı.

"DOĞDUĞUMUZ VE BÜYÜDÜĞÜMÜZ YERDEYİZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabında Sivas Kongresi'ni CHP'nin ilk kongresi olarak kabul ettiğini ifade eden Özel, "Doğduğumuz ve büyüdüğümüz yerdeyiz." dedi.

İlk seçimlerde Sivas'ta CHP'yi birinci parti, Türkiye'de de iktidar yapmak için kararlı ve azimli olduklarını dile getiren Özel, işsizlik, geçim sıkıntısı ve yatırım eksikliği yüzünden kentteki vatandaşların göç ettiğini ve buna bağlı olarak şehirdeki nüfusun azaldığını söyledi.

REKLAM

Özel, CHP iktidarında Sivas'ın geride bırakılmışlığını telafi edeceklerini, kentin kalkınacağını, güçleneceğini, zenginleşeceğini ve tekrardan şehri ayağa kaldıracaklarını belirtti.

İktidarın tarım ve ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olmalıdır. Çiftçilere kanunlarda yazan destekler verilmeli, memurlara hak ettiği zam verilmeli, atanmayan öğretmenler atanmalı, staj ve çıraklık mağdurları ile emeklilikte adalet bekleyenlerin sesleri duyulmalı. Artık toplumun tüm kesimlerinin sorunları çözülmelidir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN UMUDU BU MEYDANDADIR" İktidara geldiklerinde Türkiye'yi hak ettiği gibi en iyi şekilde yöneteceklerini savunan Özel, "Türkiye'nin umudu bu meydandadır. Türkiye'nin umudu kardeşliktedir, birliktedir, beraberliktedir. Türkiye'nin umudu 100 yıl önce olduğu gibi 100 yıl sonra da CHP'nin, Cumhuriyetçilerin, bütün Atatürkçülerin, vatanseverlerin, demokratlarının bir araya gelmesindedir. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakındadır. Biz adalet, eşitlik, kardeşlik ve özgürlük için ve artık bu ülkede bir dönemin kapanıp bir dönemin açılması için 49'uncu kez meydandayız, alandayız. Sivas'ta eylemdeyiz." ifadelerini kullandı. REKLAM İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tutuklandığını hatırlatan Özel, bu kapsamda Beyoğlu Belediyesi meclisinde başkanlık seçimi yapıldığını ve parti olarak seçimi kazandıklarını anımsattı. "FİLİSTİN'E DESTEK ÇIKMA ZAMANIDIR" Özel, 680 gündür Gazze'de katliam yaşandığına dikkati çekerek, iktidarın Gazze'de yaşananlara sessiz ve seyirci kaldığını savundu. CHP olarak TBMM'yi gelecek hafta Filistin'e sahip çıkmak ve İsrail'e hesap sormak için olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirten Özel, "Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'a destek olduğu gibi Filistin'e destek olma zamanıdır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin'e sahip çıktığı gibi Filistin'e destek çıkma zamanıdır." dedi.