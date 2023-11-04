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        Haberler Yaşam 'Paçalı Gezgin' can yoldaşı oldu

        'Paçalı Gezgin' can yoldaşı oldu

        İstanbul'da yaşayan Çetin Erdoğan, tatil için gittiği Balıkesir'de yollarının kesiştiği Paçalı Gezgin adlı tavuğunu bir an olsun yanından ayırmıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:17
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        Kadıköy'de yaşayan, hafriyat işi yapan 60 yaşındaki Çetin Erdoğan, yazlığının bulunduğu Balıkesir Altınoluk'ta arkadaşının kümesinde gördüğü 1 aylık civcivi sahiplenerek Paçalı Gezgin adını verdi.

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        İstanbul'a getirdiği Paçalı Gezgin'i 5 aydır yanından ayırmayan Erdoğan, onunla birlikte işe de gidiyor kentte de geziyor.

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        Tavuğunu sahilde bisiklete binerken, arabasıyla gezerken omzunda taşıyan Erdoğan, hafta sonu arkadaşlarıyla şehir dışında yaptığı gezilerde de tavuğunu yanından eksik etmiyor.

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        Bakımını bebek gibi yaptığı Paçalı Gezgin'i çocukları ve torunlarından ayırmayan Erdoğan, tavuğunun üzerine titriyor.

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        AA muhabirine konuşan Çetin Erdoğan, tanıştığı günden bu yana tavuğundan bir an olsun ayrı kalmadığını söyledi.

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        Erdoğan, tavuğuyla 6-7 bin kilometre yol katettiklerini, Ordu, Trabzon, Sivas ve Tokat'a gittiklerini belirterek, "Paçalı Gezgin"in kendisine dördüncü torun olduğunu ifade etti.

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        Tavukçu amca diye tanındığını anlatan Erdoğan, işe de birlikte gittikleri tavuğunu torunlarının ve eşinin zaman zaman kıskandığını aktardı.

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        İş hayatıyla ve günlük yaşamıyla ilgili tavuğunun da yer aldığı videolar çektiğini belirten Erdoğan, gezmeye gittiğinde çevredekilerin de tavuğa ilgi gösterdiğini, bu sayede sohbet ederek insanlarla da bir şeyler paylaştığını söyledi.

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        'Paçalı Gezgin'in de kendisine bağlandığını anlatan Erdoğan, "Ağzımdan su içiyor. Benimle beraber yaşıyor. Torunlardan hiçbir farkı yok benim için. Ne verirlerse versinler değişmem. Gözü yanmasın diye bebe şampuanıyla yıkıyorum. Hava güneşliyse havluya sarıyorum kendiliğinden kuruyor, hava soğuksa saç kurutma makinesiyle kurutuyorum" diye konuştu.

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        "İNSAN KADAR SEVGİSİ VAR. CAN YOLDAŞI OLDU"

        Eşi yurt dışına gittiğinde "Paçalı Gezgin"in kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Çetin Erdoğan, "İlk zamanlar yadırganmadı ama sonra çok sevgi gösterince herkes kıskanmaya başladı. Paçalımı herkes kıskanıyor" ifadelerini kullandı.

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        Erdoğan, bazı arkadaşlarının kendisine, "Bunu keselim, pilav yapalım. Tatlı olur bunun suyu" dediğini belirterek, "Bana ağırlığınca altın verseler yine kesmem, kesemem. Ölene kadar benimle yaşayacak artık. Ya ben öleceğim ya o ölecek. Ölene kadar yaşayacak yani. Atamam da" şeklinde konuştu.

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        Paçalı Gezgin'e çocuk gibi baktığını söyleyen Çetin Erdoğan, "Yemesi, içmesi, suyunu, her şeyini düşünüyorsun. Zaman ayırıyorsun ama benim de hoşuma gidiyor. Hakikaten bir insan kadar sevgisi var. Bana da büyük bir can yoldaşı oldu" dedi.

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        #Paçalı Gezgin
        #tavuk
        #haberler
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