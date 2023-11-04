'Paçalı Gezgin' can yoldaşı oldu

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"İNSAN KADAR SEVGİSİ VAR. CAN YOLDAŞI OLDU" Eşi yurt dışına gittiğinde "Paçalı Gezgin"in kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Çetin Erdoğan, "İlk zamanlar yadırganmadı ama sonra çok sevgi gösterince herkes kıskanmaya başladı. Paçalımı herkes kıskanıyor" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, bazı arkadaşlarının kendisine, "Bunu keselim, pilav yapalım. Tatlı olur bunun suyu" dediğini belirterek, "Bana ağırlığınca altın verseler yine kesmem, kesemem. Ölene kadar benimle yaşayacak artık. Ya ben öleceğim ya o ölecek. Ölene kadar yaşayacak yani. Atamam da" şeklinde konuştu.