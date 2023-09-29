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        Haberler Sağlık Pakistan’da kırmızı göz salgını nedeniyle okullar tatil edildi

        Pakistan’da kırmızı göz salgını nedeniyle okullar tatil edildi

        Pakistan'ın Pencap eyaletinde 'kırmızı göz' salgını nedeniyle okullar tatil edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 14:49 Güncelleme: 29.09.2023 - 14:49
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        Pakistan'da kırmızı göz salgını nedeniyle okullar tatil edildi
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        Pencap Eyalet Valiliği 27 Eylül’de yaptığı açıklamada, özellikle çocuklarda salgın haline gelen ve kırmızı göz olarak bilinen konjonktivit hastalığı sebebiyle okulların Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini duyurdu.

        Gözün beyaz kısmında medyana gelen bir iltihaplanma olan konjonktivit, gözlerde kızarıklık, yanma, kaşıntı ve akıntıya sebep olan salgın bir hastalık olduğu belirtildi.

        Yetkililer okulların pazartesi günü açılacağını ve durumun takip edileceğini ifade etti. Eyalet Geçici Bakanı Mohsin Naqvi, 27 Eylül’de bir okula yaptığı ziyarette durumun ‘şok edici’ olduğunu ve neredeyse her sınıfta 5-6 çocuğun hastalıktan muzdarip olduğunu ifade etti.

        Pencap Eyalet Sağlık Yetkilileri, dün yaptıkları açıklamada bir gün içerisinde 13 bin yeni vaka tespit ettiklerini, bir hafta içerisinde de 40 binden fazla vaka olduğunu vurguladı. Bölgede Eylül ayında toplamda 86 bin 133 kırmızı göz vakası olduğu kaydedildi.

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        #Kırmızı göz salgını
        #haberler
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