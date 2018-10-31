Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, A vitamini yönünden zengin palamudun dengeli bir besin kaynağı olduğunu belirterek, "Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

PROTEİN ORANI YÜZDE 20

Sarı, palamudun Türkiye denizlerinde en bol bulunan balıklardan olduğunu söyledi. Esas yaşam alanı Karadeniz olan palamudun kışı geçirmek için Marmara Denizi'ne geldiğini ifade eden Sarı, Karadenizli balıkçıların Hopa'dan Marmara'ya kadar bu balığı takip ettiklerini dile getirdi.

Tüm balıklar gibi palamudun da sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Sarı, şöyle devam etti: "Protein oranı yüzde 20'nin üzerinde, yağ oranı yüzde 10 civarında, 180-200 arasında değişen enerjisi söz konusu. Kalsiyum, sodyum, demir gibi mineraller de bol bulunur. A vitamini yönünden zengin palamudun besin değeri dengelidir. Bunun için vatandaşlarımıza, çıktığı aylarda palamudu bol bol tüketmelerini tavsiye ediyoruz."

Farklı yöntemlerle pişirilebilen palamut için çeşitli saklama şekilleri, geleneksel tüketim usulleri geliştirildiğini anlatan Sarı, bu balığın Karadeniz ve Trakya'da daha çok konservesinin yapıldığını ifade etti.

PALAMUDUN OLGUNLAŞMA SÜRESİ BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Sarı, palamudun olgunlaşma süresinin bölgelere göre değiştiğine işaret ederek, "Bazı bölgelerde iki haftada olgunlaştırılır, bazı bölgelerde 2-3 ayda olgunlaşması söz konusudur. Vatandaşlarımız bugünlerde bolca çıkan palamutlardan lakerda olarak da faydalanabilirler ancak hemen altını çizelim lakerda gibi yiyecekler yüksek oranda tuz içerdiği için vatandaşlarımız sağlıklarına dikkat etmelidir. Kalp damar hastalığı olan, tansiyonu olan, damarlarıyla ilgili sorunları olan hastalarımız doktorların tavsiyelerini dikkate alarak tuzlu balığı tüketmelidir" dedi.

Bu tür rahatsızlıkları bulunanlara, taze palamutları ileride tüketebilmek için derin dondurucuda saklamalarını öneren Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Taze palamutları derin donduruculara atalım. Sıfırın altında 18 derecede dondurduktan sonra, bir iki aylık sürede hiç sorun yaşamadan rahatça tüketebiliriz" ifadesini kullandı.

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