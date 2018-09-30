Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, küçük tekneleriyle Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları avladıkları bol miktarda palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşadı. Balıkçıların avladığı palamutlar, Alaplı Çayı'ndaki küçük limana getirilerek kasalara konulup tanesi 10 liradan satılıyor.

"KASALAR DOLUSU PALAMUTLA GELİYORLAR"

Balıkçı Emin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başladığı günden bu yana Karadeniz'de bol miktarda palamut avlandıklarını söyledi. İlçedeki küçük tekneleri ve sandallarıyla Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü belirten Keskin, şöyle konuştu: "Av sezonunun başladığı 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de bolca palamut avlanıyor. Denize açılan küçük tekneler dönüşte mutlaka kasalar dolusu palamutla dönüyor. Limana gelecek tekneleri sabah erken saatte ve akşam üstü bekleyen onlarca vatandaşlar, tanesi 10 liradan palamut almak için balıkçıların yolunu gözlüyor. 20 yıldır balıkçılık yapıyorum, bu sezon palamut bizi de vatandaşları sevindirdi."

ORDU'DA DA PALAMUTUN FİYATI 10 TL'YE DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre de, Ordu’da, sezon başlarında 5 TL’ye satılan ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle 15 TL’ye kadar yükselen palamut balığının fiyatı, 10 TL’ye düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ