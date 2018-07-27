Palestino - Universidad Catolica maçı rakamları

Palestino ve Universidad Catolica, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Palestino 19 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Universidad Catolica 35 puanda ve 2. sırada. Palestino, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad Catolica, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 344 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palestino kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Universidad Catolica sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Palestino son haftadaki CD Everton müsabasında 1-0 kazandı.

Universidad Catolica, Universidad Concepcion karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Palestino, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Palestino, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Universidad Catolica, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad Catolica 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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