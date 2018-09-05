Palmeiras - Atletico Paranaense maçı rakamları

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Palmeiras, 06 Eylül 2018 Perşembe günü Atletico Paranaense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Palmeiras 40 puanla 5. sırada, Atletico Paranaense 27 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Palmeiras, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Atletico Paranaense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 468. İddaa'da Palmeiras kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Atletico Paranaense kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Palmeiras son hafta oynanan Atletico Paranaense maçında 3-0 yenildi.

Atletico Paranaense ise Palmeiras maçında 3-0 kazandı.

Palmeiras, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 7 gol yedi.

Atletico Paranaense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atletico Paranaense, 2 gol atarken 10 gol yedi.

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