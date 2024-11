Para sayma makinesinde yazılım pahalıya mal oldu: Sahte dolar bozduran kadın kamerada Gaziantep'te bir döviz bürosunda sahte 750 dolar bozdurmaya gelen bir kadın, para sayma makinesinin yazılım hatası vermesi sonucu 25 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı

