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ParamPOS'un işlem hacmi yüzde 470 arttı

2021 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 470, işlem adedinde yüzde 2056 büyüyen ParamPOS, nisan ayında ise işlem hacmini 2020 yılının Nisan ayına kıyasla yüzde 1264, işlem adedini ise yüzde 3 bin oranında artırdı. Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Sektör liderliğini sürdürmemizde, yatırımlarımızın yanı sıra B2C ve B2B müşterilerimize sunduğumuz geniş ürün gamımız önemli bir rol oynuyor. Başarımızda proaktif yaklaşımımız sayesinde sağladığımız yüzde 100'e yakın müşteri memnuniyetinin de yeri büyük" dedi

ParamPOS'un işlem hacmi yüzde 470 arttı

Ön ödemeli kart, sanal POS, e-cüzdan, kredi gibi alanlarda B2B ve B2C müşterilerine hizmet veren Param, ParamPOS ürünüyle yılın ilk dört ayında rekor bir büyümeye imza attı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre ParamPOS, yılın ilk üç ayında işlem hacmi ve adedinde aşılması güç rakamlara ulaştı. 2021 yılının ilk üç ayında 2020 yılının ilk 3 ayına göre işlem hacminde yüzde 470, işlem adedinde yüzde 2056 büyüyen ParamPOS, nisan ayında ise geçen yılın nisan ayına kıyasla işlem hacmini yüzde 1264, işlem adedini ise yüzde 3 bin oranında artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, Kovid-19 salgınıyla birlikte dünyadaki dijitalleşme oranının hızla yükseldiğine işaret ederek, işletmelerin ve tüketicilerin online alışverişe olan ilgilerinin sektörün büyümesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

'VİZYONUMUZ MÜŞTERİLERİMİZE GELECEĞİ YAŞATMAK'

Bu süreçte Param olarak pazarı iyi analiz edip müşteri deneyimini üst seviyelere taşıyacak çözümler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, "2020 yılını oldukça başarılı sonuçlarla kapatmıştık. Büyüme trendimiz, bu yıl da ivmesini artırarak sürdürüyor. Yılın ilk çeyreğini ve nisan ayını 'rekor' diyebileceğimiz bir noktada tamamladık. Bu başarı, büyüme konusunda stratejik hamlelerimizin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Hedeflerimizi belirlerken her zaman odağımıza müşterilerimizi koyuyoruz. Onların iş süreçlerini kolaylaştıracak, verimliliklerini artıracak, maliyetlerini düşürecek çözümlere odaklanıyoruz. Bu yaklaşımımız hem müşterilerimizin büyümesini hem de bizim büyümemizi sağlıyor" dedi.

Kısa bir süre önce Türkiye'nin en büyük tahsilat sistemi EÇözüm Bilgi Teknolojileri AŞ'nin çoğunluk hisselerini alarak güçlerine güç kattıklarını hatırlatan Yılmaz, yılın ilerleyen bölümünde de hem yeni çözümler hem de yeni iş birlikleriyle daha fazla insanın hayatına dokunarak şirketlerinin ve sektörün büyümesine katkı sunacaklarını söyledi. Yılmaz, "Vizyonumuz, sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle, her zaman müşterilerimize geleceği yaşatmak. Müşterilerimize layık olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve 2021 yılı için belirlediğimiz 15 milyar liralık işlem hacmine çok daha erken ulaşacağız" dedi.

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