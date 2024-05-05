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        Parçalanan duşa kabin camı iki kardeşi yaraladı

        Konya'da banyoda bulunan duşa kabinin camının parçalanması sonucu iki kardeş yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 05.05.2024 - 09:44
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        Duşa kabin camı iki kardeşi yaraladı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde babaları tarafından kuaförde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenen 8 ve 11 yaşındaki iki kardeş, banyoda duşa kabinin camlarının henüz bilinmeyen bir nedenle parçalanması sonucu yaralandı.

        Aile tarafından ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuklar tedavi altına alındı.

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        #Konya Beyşehir
        #duşa kabin
        #Kaza
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