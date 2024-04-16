Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakılarak Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, dün Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın olimpiyat meşalesi, antik olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia antik kentinde düzenlenen özel bir törenle yakıldı.

Meşalenin Yunanistan'dan Paris'e olan yolculuğunun başlangıcı olan etkinliğe, IOC Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.