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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakıldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakılarak Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı. Olimpiyat meşalesi, antik olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia antik kentinde düzenlenen özel bir törenle yakıldı ve Paris'e doğru yola çıktı. Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:15
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        Paris 2024 meşalesi yakıldı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları meşalesi yakılarak Yunanistan'dan Fransa'ya yolculuğu başladı.

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından yapılan açıklamada, 33. Olimpiyat Oyunları için düzenlenen geleneksel meşale yakma töreni, dün Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleşti.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın olimpiyat meşalesi, antik olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olan Olimpia antik kentinde düzenlenen özel bir törenle yakıldı.

        Meşalenin Yunanistan'dan Paris'e olan yolculuğunun başlangıcı olan etkinliğe, IOC Başkanı Thomas Bach ve Paris 2024 Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

        Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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