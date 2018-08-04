Paris Hilton, Kıbrıs'ta

Amerikalı model, aktris ve şarkıcı Paris Hilton bir otelde düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi. Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına KKTC'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilton’u hayranları yalnız bırakmadı. Hilton'a çiçek veren, tezahürat yapan ve yoğun ilgi gösteren hayranları ünlü model ile fotoğraf çektirdi