Park halindeki 13 otomobilin lastiğini kesen 2 zanlı yakalandı - ADANA

Beyazevler Mahallesi'nde, park halindeki otomobillerin lastiklerinin kesildiğini fark eden araç sahipleri durumu polise bildirdi.Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, gece saatlerinde gerçekleştirilen olayın zanlılarının kimliğini tespit etti.Park halindeki 13 otomobilin lastiğini kestiği belirlenen şüpheliler E.K. (17) ve H.Ö. (16) gözaltına alındı.Öte yandan, 2 şüphelinin ellerindeki kesici aletle park halindeki otomobillerin lastiklerini keserek uzaklaşması güvenlik kameralarına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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