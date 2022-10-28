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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Arnavutköy'de park yeri kavgasında çocuğu vuran zanlı serbest!
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Tartıştığı kişiye kurşun yağdırırken çocuğu yaraladı, serbest bırakıldı

İstanbul Arnavutköy'de park yeri kavgasında 2 kişiye kurşun yağdıran ve bu sırada annesi ile okuldan dönen çocuğu da yaralayan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Arnavutköy'de park yeri kavgasında çocuğu vuran zanlı serbest!
Park yeri kavgasında çocuğu vuran zanlı serbest!
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İHA

Arnavutköy’de park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre, şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’e silahla ateş etmişti.

Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyonla F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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