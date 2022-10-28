Park yeri kavgasında çocuğu vuran zanlı serbest!

Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’e silahla ateş etmişti.

İHA'nın haberine göre, şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutköy’de park yeri yüzünden tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralanmıştı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş ederek 7 yaşındaki çocuğu yüzünden yaralayan şüphelinin F.A. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyonla F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Fotoğraflar: DHA