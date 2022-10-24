Park yeri kavgasında 7 yaşındaki çocuk yaralandı! 0:00 / 0:00

DHA

Arnavutköy'de aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre otomobil sürücüsü iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e ateş etti. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri hastanede tedavi altına alınırken, silahtan çıkan mermilerden biri, annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Yusuf S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu.

KAÇAN ZANLI HER YERDE ARANIYOR Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Hüma Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne park etmek isteyen bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü silahıyla Öztürk ve Tüysüz'e ateş açıp, hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen Yusuf S. isimli bir çocuğa isabet etti. Çocuğun yüzünden yaralandığı öğrenildi.