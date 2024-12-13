Parla Şenol'dan 'Sardunyalar'

Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Parla Şenol, 1984'te başladığı müzik yolculuğunda çıkardığı 45'lik plakların ardın yıllar sonra yeni şarkısı 'Sardunyalar'ı sevenleriyle buluşturdu.

Sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Sardunyalar'ın sözü ve bestesinde Parla Şenol'un imzası bulunuyor.

İstanbul Belediye Konservatuarı’nda bale bölümü öğrencisiyken solfej eğitimi de alan Parla Şenol, sinemadan sahneye geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak hem oyunculuk hem de müzik kariyerini sürdüreceğini açıkladı.