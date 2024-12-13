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        Haberler Müzik Parla Şenol'dan 'Sardunyalar'

        Parla Şenol'dan 'Sardunyalar'

        Parla Şenol, dinleyicileri yıllar sonra çıkardığı 'Sardunyalar' şarkı ile buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:28
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        Parla Şenol'dan 'Sardunyalar'
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        Oyuncu, seslendirme sanatçısı ve müzisyen Parla Şenol, 1984'te başladığı müzik yolculuğunda çıkardığı 45'lik plakların ardın yıllar sonra yeni şarkısı 'Sardunyalar'ı sevenleriyle buluşturdu.

        Sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Sardunyalar'ın sözü ve bestesinde Parla Şenol'un imzası bulunuyor.

        İstanbul Belediye Konservatuarı’nda bale bölümü öğrencisiyken solfej eğitimi de alan Parla Şenol, sinemadan sahneye geçiş yapan ilk isimlerden biri olarak hem oyunculuk hem de müzik kariyerini sürdüreceğini açıkladı.

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        Geçtiğimiz günlerde 'Oyun' adlı yeni tiyatro oyunuyla da seyirci karşısına çıkan usta sanatçı, 17 Aralık'ta Tiyatro Oyun Sahnesi’nde gerçekleştireceği performanstan önce, yeni şarkısının tanıtım kutlamasını yapacağını açıkladı.

        "SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

        Bir ayrılığın ardından kendi kendine yetebilmenin, umut etmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın öyküsünü anlatan 'Sardunyalar' şarkısı hakkında konuşan Parla Şenol, "Oyunculuğun yanı sıra müzik eğitimi de aldım. Yıllarca severek plaklar çıkardım, sahnelerde sevenlerimle buluştum. Uzun bir aradan sonra çıkardığım şarkı için aldığım güzel yorumlar beni çok mutlu etti. Bu başarıyı oyunumdan önce sevenlerimle kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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        #PARLA ŞENOL
        #Sardunyalar
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